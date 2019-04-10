شاهدوا راغب علامة يكشف مفاجأة: خالد إبني هو من إختار “صدفة” وأنا غنّيتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:12 مساءً - لا يزال الفنان اللبناني ​راغب علامة​ يحقق نجاحات كبيرة بأحدث أغنياته التي أطلقها “صدفة” حيث يحصد نسب استماع عالية.

وفي هذه الصدد كشف علامة أن نجله “خالد” هو من اختار الأغنية، وهو من عمل عليها.

علامة أطل بفيديو بدى فيه الى جانب نجله خالد الذي يقود سيارته، ويغنيان سوياً أغنية “صدفة” وفي نهاية الفيديو كشف علامة أن خالد هو من اختار “صدفة” وعمل عليها.

يذكر أن أغنية “صدفة” من كلمات وألحان ​أماني النوري​، وهي استكمالاً لأغنية “آسف حبيبتي” التي قدمها قبل سنوات الفنان راغب علامة.