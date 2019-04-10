وفاة المخرج المصري ناجي أنجلو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء أمس الثلاثاء 9 إبريل، المخرج المصري ناجي أنجلو، بعد صراع طويل مع المرض استمر لعشر سنوات، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.
ناجي أنجلو، أحد أهم مخرجي الدراما المصرية في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وأخرج عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات منها “دعوة للزواج”، و”الاتحاد النسائي” للراحلة مديحة كامل، و”لقاء في شهر العسل”، بطولة إلهام شاهين وإيمان البحر درويش، و”المطاردة الأخيرة” بطولة ليلى علوي، وعزت العلايلي.
كما شارك في مسلسل “الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين” للراحل أحمد زكي، وكان آخر عمل له مسلسل “فستان فرح”.
المخرج الراحل قدم أدوارًا عدة في السينما والتلفزيون، كان أشهرها دور “ريكو” في فيلم “البحث عن فضيحة”، من بطولة عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين.
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