صور.. نجوم من بوليوود رفعوا شعار امرأة واحدة لا تكفي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فاجأ كل من ماليكا أرورا ارباز خان الجميع عندما أعلنا انفصالهما، ومع ذلك، فقد وجد الثنائي المنفصل سريعًا شريك حياة أخر، -أو هكذا قيل-، فبينما واعد ارباز خان Arbaaz Khan جورجيا أدرياني، وجدت ماليكا في علاقتها مع أرجون كابور سلوتها.

قبل حفل زفاف تكهنت به دوائر مقربة من النجمين ماليكا أرورا وأرجون كابور، يحق لنا أن نلقي نظرة إلى الوراء إلى مشاهير آخرين تزوجوا مرتين أو أكثر من ذلك.

على امتداد سنوات، رأينا العديد من مشاهير بوليوود ينهون شراكتهم الأسرية مع الرفقاء، ورأينا أيضًا أن هؤلاء المشاهير يقعون في الحب ويتزوجون مرة أخرى. من سانجاي دوت إلى كيشور كومار، ألقِ نظرة على قائمة المشاهير الذين دخلوا في حالة زواج أكثر من مرة.

1: سانجاي دوت

لم يتزوج سانجو بابا مرة أو مرتين بل ثلاث مرات. نعم، لقد قرأتها بشكل صحيح! سانجاي دوت، متزوج حاليًا من مانيوتا دوت، تزوج من ريشا شارما أولًا. ومع ذلك، فإن الزواج لم يدم طويلا لأن ريشا وافتها المنية بسبب ورم في المخ.

ثم وجد الحب الجديد في الموديل ريا بيلاي، وتزوجها في عام 1988، ثم انفصلا في عام 2005. تريشالا دوت هي ابنته، وبعدها تزوج زوجته الحالية وأنجب منها توأمان يقرا وشهران.

2: سيف على خان

قبل كارينا كابور خان، كان سيف متزوجًا من أمريتا سينغ في أكتوبر 1991، قضى معها ثلاثة عشر عامًا حتى انفصلا في عام 2004، كان نتاج الزيجة، سارة على خان وإبراهيم على خان، ثم تزوجت بيبو وسيف في 16 أكتوبر 2012، وأنجبا الطفل الجميل تيمور على خان، الذي يحبه حاليًا ملايين القلوب.

3: كاران سينغ جروفر

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كاران سينغ غروفر تزوجت ثلاث مرات، الزواج الأول كان من الممثلة تليفزيونية شرادا نيغام لكنها تركتها في وقت لاحق. ثم تزوجت كاران في وقت لاحق من جنيفر وينجت، التي تعد حاليا واحدة من أعلى الممثلات أجرا في صناعة التليفزيون\ن وكسر انفصالهما العديد من القلوب، وفي عام 2016، تزوج المثيرة بيباشا باسو.

4: سيدارت روي كابور

سيدارت روي كابور تزوج أولًا حبيبته في طفولته، لكن الزواج لم يدم طويلًا، ووجد الحب مرة أخرى مع منتجو تليفزيونية، لكنهما انفصلا بعد عدة سنوات|، وفي 14 ديسمبر 2012، تزوج سيدهارث من ممثلة بوليوود فيديا بالان.

5: عامر خان

في وقت سابق نجم بوليوود متزوج من رينا دوتا، مكثا معًا لمدة 16 عامًا، ولديهما طفلان جنيد وإيرا خان. بعد انفصاله عن رينا، وقع عامر في حب كيران راو التي كان تعمل مساعدًا للمخرج في أثناء لاغان، وتزوجا في 28 ديسمبر 2005.6: كيشور كومار

6: كيشور كومار

كيشور كومار، المعروف أيضًا باسم كيشور دا، لم يتزوج مرة أو مرتين بل أربع مرات، تزوج الممثل الأسطوري لأول مرة من روما جها ثاكورتا في عام 1950.

استمر زواج الثنائي لمدة ثماني سنوات، في عام 1960، تزوج كيشور كومار من مادهوبالا. بعد الانفصال، ثم تزوج من الممثلة يوجيتا بالي. بعد عامين من الزواج، طلق كيشور يوجيتا، ووقع في حب لينا تشاندافاركار وتزوجها في عام 1980

7: فيدو فينود شوبرا

منتج بوليوود، Vidhu Vinod Chopra الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع فيلمه البلهاء الثلاثة، تزوج ثلاث مرات، الأولى الصحفية رينو سالوجا وبعد ذلك شابنام سوخديف والذي انتهى بالطلاق. وهو الآن متزوج من الكاتبة والناقدة السينمائية أنوباما شوبرا.