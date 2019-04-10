انت الان تتابع تفاصيل خبر فنان كويتي يثير ضجة على "تويتر" بتصريح عن الملاهي الليلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:07 مساءً - أثار فنان كويتي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عندما طالب خلال لقاء تلفزيوني بضرورة افتتاح نواد ليلية بالكويت، وتطبيق الانفتاح على غرار ما حدث في بعض الدول العربية والخليجية.

وقال محمد العلوي خلال استضافته في برنامج "ذا بلين" المذاع على قناة "aTV"، إنه في الماضي وحتى وقت قريب كان ضد الفكرة، لكنه اليوم مع فكرة الانفتاح في الكويت، مؤكداً أنه "يجب أن نطبق الانفتاح بالكويت مثل الإمارات والبحرين ولبنان ومصر".

وأضاف في لقاء أثار استهجان الكثير من النشطاء، أن الكويت "وايد مملة" (مملة جداً)، موضحاً أنه يجب وضع ضوابط وأوقات معينة، وبعد ذلك يتم تطبيق الانفتاح، "وسنستفيد في الجانب السياحي؛ فالكويت لا يوجد بها أي شيء ترفيهي مثل النايت كلوب".

الفنان الكويتي اعتبر النادي الليلي "علامة التقدم والحضارة والانفتاح"، مبيناً أنه "نحن أو أي شاب خليجي عندما يغادر بلده، عن ماذا يبحث؟ مجمعات لدينا مطاعم لدينا، بالتالي يذهب ليبحث عن النوادي الليلية".

ولا يرى العلوي أن رأيه فيه أي خطأ، متسائلاً باستغراب "لماذا نصرف أموالنا في النوادي الليلية في الخارج؟"، في إشارة إلى أن فتح نواد ليلية في الكويت يسهم في رفد الاقتصاد الكويتي.

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وتباينت ردود الفعل على تصريحات العلوي، بين من هاجمه لما في كلامه من تحريض على مخالفة تعاليم الإسلام والتقاليد الخليجية، ودعوة لإباحة المحرمات والمعاصي ببلد مكتوب بدستوره دين الدولة الإسلام.

بعض المغردين على منصة "تويتر" طالبوا الممثل الكويتي بأني يعيش ويستقر في هذه الدول التي يعجبه انفتاحها.

في حين اعتبر آخرون أن ما قاله العلوي طبيعي، معربين عن اتفاقهم مع ما طرحه في هذا البرنامج حول تطوير القطاع الترفيهي في البلاد.