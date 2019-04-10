متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت الفنانة هنا الزاهد بخطوة جريئة جدا بخصوص شعرها، وقامت بقصه، ونشرت صورة لها بالشكل الجديد على إحدى حساباتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
الزاهد المعروفة دائما بجمال وطول شعرها الأصفر والتي طالما تم وصفها بـ "باربي" السينما المصرية، قررت التخلص أخيرا منه وإعتماد لوك "الشعر القصير".
وكتبت على صورتها "قصير ولا طويل"، وانهالت التعليقات بين معجبين باللوك الجديد، وبينأخرين مصدومين من تغير شكلها ومصّرين أن شعرها وهو طويل يليق بها أكثر.
وعن اخر أعمالها، فالزاهد متواجدة الان في تايلاند لتصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل "الضايعين"، من إنتاج المنتج "هشام جلال" والذي ظهرت إشاعات مؤخرا عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالزاهد، الأمر الذي نفته تماما وأكدت حسن علاقتها بخطيبها الفنان "أحمد فهمي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة .. هنا الزاهد تتخلص تماما من شعرها الطويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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