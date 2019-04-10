شكرا لقرائتكم خبر عن سرير.. أغرب طلب من نجم Game Of Thrones قبل حضوره إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الممثل الأسكتلندى "هافتور يوليوس بيورنسون" أحد أبطال المسلسل الشهير Game Of Thrones"" والملقب بـ"الجبل" تصوير مشاهده فى أحد الأفلام السينمائية المصرية، أمس الثلاثاء، بعدما حضر الى القاهرة أول أمس الاثنين وحرص فور وصوله على زيارة الأهرامات بصحبة زوجته والتقط أكثر من صورة أمام الأهرامات.



هافتور يوليوس بيورنسون وزوجته

وكشفت مصادر داخل الفيلم، لـ"الخليج 365"، عن بعض الأمور المثيرة فى عملية الاتفاق مع "هافتور يوليوس بيورنسون" والذى كان طلبه الأول قبل حضوره إلى القاهرة غريبا، حيث طلب توفير سرير ينام عليه، خاصة أن حجمه ضخم جداً ويصل طوله إلى 2 متر و15 سنتيمتر وهو معتاد على المعاناة فى هذه الجزئية لأن معظم الفنادق لا يتوفر فيها أسرة بهذا الحجم.



الممثل الاسكتلندى وزوجته

واستطاعت الجهة المنتجة للفيلم التوصل إلى فندق بالهرم يتوفر فيه سرير كبير يستوعب حجم الممثل "هافتور يوليوس بيورنسون" بعد يوم كامل من البحث فى كل فنادق مصر الكبرى، والتى لم يجدوا فيها أى سرير بهذا بالحجم المطلوب، وما جعل الأمور تسير بشكل جيد رغم أن الفندق الذى تم العثور عليه أقل فى المستوى من فنادق القاهرة والتى تستضيف النجوم العالمين، إلا أن الممثل الأسكتلندى لم يشترط الإقامة فى فندق فخم لأنه يقدر صعوبة توافر سرير يستوعبه فى أى فندق.

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هافتور يوليوس بيورنسون

ويجسد "هافثور يوليوس بيورنسون" جريجور كليجان" فى مسلسل "Game Of Thrones"، دور محارب، يتم تحويله إلى وحش لا يقهر، ويقف خلف الملكة التى تجلس على العرش الحديدى "سيرسى لانيستر" لحمايتها، وكان أول ظهور له في الموسم الرابع من المسلسل، وتحديداً بالحلقة 14 حلقة من العمل، ومن المقرر أن يظهر فى الموسم الثامن والأخير الذى سيبدأ فى 14 أبريل الجارى.















