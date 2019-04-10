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تعرف على رسالة إنجى المقدم لصبا مبارك فى عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة إنجى المقدم، صديقتها الفنانة صبا مبارك بعيد ميلادها اليوم فهي من مواليد 10 أبريل 1976، وكتبت لها متمنيه لها السعادة و النجاح فى حياتها  الشخصية و الفنية.

وكتبت " إنجى"، قائلة: " كل سنة و انتى طيبة يا صبصوبة .. ربنا يحلى ايامك و يريح بالك و يحقق لك كل أحلامك و يفرحك بعمار و تشوفيه أحسن واحد فى العالم، بحبك ووحشتينى".

وآخر أعمال الفنانة إنجى المقدم، مسلسل " ليالى أوجينى"، وتم عرضه فى رمضان الماضى، من بطولة ظافر العابدين و أمينة خليل  وانتصار، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.

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بوست انجى المقدم

 

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