شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد العالمى..بالصور تفاصيل فرح فاتن وعمر..الشبكة والمؤخر والشهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصرى العالمى وجان السينما عمر الشريف الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 10 إبريل عام 1932، ولا يكاد يذكر اسم النجم العالمى إلا ويتبادر إلى الأذهان قصة حبه الخالدة من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى ظلت تستحوذ على قلبه حتى وفاته رغم انفصالهما بعد فترة زواج استمرت من عام 1955 وحتى عام 1974، ورغم زواج فاتن من الدكتور محمد عبدالوهاب الذى ظلت معه حتى وفاتها عام 2015 .





وظلت قصة حب عمر لفاتن أحد أيقونات الحب والرومانسية فى السينما المصرية وفى الحياة، وفى عام 1955 صدرت مجلة الكواكب لتحمل تفاصيل زواج النجمان عمر الشريف وفاتن حمامة، هذا الزواج الذى توج قصة حب عبرا عنه فى الأفلام التى جمعتهما معا.

وتحت عنوان " فرح فاتن وعمر..النهاية السعيدة لقصة حب حلوة " جاءت تفاصيل حفل زفاف النجمان، وأشارت المجلة التى نشرت صورا من الحفل البسيط إلى أن والد فاتن كان يرحب بالضيوف وكان شقيقها الضابط منير حمامة يشرف على راحتهم، وأن عمر الشريف أشهر إسلامه فى صباح يوم عقد القران واختار لنفسه اسم عمر الشريف المهدى.

والد فاتن يتوسط العروسين

وأوضحت المجلة أن العريس قدم لعروسه هدية ذهبية غالية وقال فى عقد الزواج أن مؤخر الصداق مبلغ ألفى جنيه، وأنه عندما حضر والد عمر الشريف استقبله والد فاتن حمامة على أنه أحد المدعوين لأنه لم يكن رآه من قبل ولكن المخرج حلمى حليم سارع بتقديمه إليه فرحب به وتعانق الوالدن عناقا طويلاً.

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والغريب أن المجلة أشارت إلى أن فاتن وعمر التقيا فى اليوم السابق لعقد قرانهما بزوجها السابق المخرج عز الدين ذو الفقار الذى هنأهما بالزواج وتمنى لهما حياة سعيدة.

وتابعت المجلة أن المخرج يوسف شاهين حضر حفل الزفاف البسيط الذى اقيم فى منزل أسرة فاتن وعندما دخل عانق عمر الشريف عناقا طويلا وأدمعت عيناه من شدة الفرح وقال أنه سعيد بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.

وكانت فاتن ترحب بأسرة العريس فيما كان عمر يحرب بأسرتها ، وحضر الحفل بعض الرياضيين من أصدقاء عمر الشريف ، فيما كانت نادية ذو الفقار ابنة فاتن حمامة عند جدتها لوالدتها أثناء عقد القران.

وخلال الحفل سأل أحد المدعوين فاتن عن المكان الذى ستقضى فيه شهر العسل، فقالت :" فى الاستديو"، وعرضت الفنانة الكبيرة ليلى مراد أن تقيم حفل فى بيتها احتفالا بزفاف فاتن وعمر ولكن فاتن قالت أنها تريد أن يتم القران فى جو هادئ بعيد عن الاحتفالات، واقترح أحد الاصدقاء أن توجه فاتن الدعوة لبعض صديقاتها من الفنانات ولكنها اعتذرت عن توجيه الدعوة للفنانين والفنانات لأنها لا تحب الضجة فى هذه المناسبات.

وكان والد فاتن وكيلها فى عقد الزواج والمخرجان صلاح أبو سيف وفطين عبدالوهاب شاهدى العقد، واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يوما، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.