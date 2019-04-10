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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سكارليت جوهانسون وكريس هيمسورث يقرأون نسخة كتاب الأطفال من Avengers.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الملايين حول العالم، صدور الجزء الجديد من فيلم المغامرات Avengers: Endgame، المقرر طرحه فى السينمات يوم 26 من أبريل الجارى، وقبل أسابيع من الموعد المنتظر، جلس نجوم Avengers لقراءة نسخة كتاب المذيع الشهير، جيمى كيميل، المعد للأطفال، والذى يدور حول الجزء السابق من فيلم Avengers: Infinity War.
جلس النجوم سكارليت جوهانسون وكريس هيمسورث ومارك روفالو وجيريمى رينر وكريس إيفانز ودون تشيدل، نجوم سلسلة أفلام Avengers، على كرسى بجانب المدفأة، أثناء قراءة القصة، فى مقاطع من برنامج جيمى كيميل لايف Jimmy Kimmel Live.
سكارليت جوهانسن
بدأ جيمى كلامه فى الحلقة، بأن البالغين غادروا دور العرض وهم يبكون، متأثرين، بعد مشاهدة فيلمAvengers: Infinity War، ولهذا السبب، قرر كتابة نسخة من الفيلم، فى شكل كتاب للأطفال، وقام مارك رافالو، الذى يلعب دور بروس بانر و"العملاق الأخضر Hulk"، فى سلسلة أفلام Avengers، بتحية الجمهور، وأ‘لن أنه سيكون المضيف لعرض الليلة، ثم بدأ بقراءة جزء من الكتاب.
جيريمى رينر
ثم تبعته النجمة سكارليت جوهانسن التى تقوم بدور ناتاشا رومانوفا و"الأرملة السوداء Black Widow" بإكمال قراءة جزء آخر من الكتاب، إلى جانب باقى أبطال الفيلم.
دون تشيدل يقرأ الجزء الخاص به للأطفال
وكان قد استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى عرض بعنوان Avengers: Infinity War، أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018، بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
كريس إيفانز
كريس هيمسورث
مارك روفالو
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