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شارموفرز تحتفل بشم النسيم مع أوتوستراد فى طابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال حفل غنائي بمشاركة الفرقة الأرنية أوتوستراد لأول مرة وسط الطبيعة في جنوب سيناء، وتحديدًا في طابا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليالى الربيع مساء الأحد 28 أبريل.

وتحتفل شارموفرز مع جمهورها في طابا بألبومها الجديد "انفصام"، والذى يأتى بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، ويضم 10 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، ومن بعدها أغنيات "رقصت" و"دنيا" وأغنية "حوا"،  وأغنية "جمال الوجود" والتى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى. 

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وتعيد هذه الحفلة لم شمل أوتوستراد وشارموفرز 

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وتعد أوتوستراد إحدى أعرق التجارب الغنائية فى الأردن وأكثرها جماهيرية، ويمتد مشوارها الموسيقى لأكثر من دستة سنوات منذ انطلاق رحلتها فى مجال المزيكا، نتاجها أربعة ألبومات موسيقية، "فى أوتوستراد" و"أوتوستراد" و"نيروجين"، ومشروعها الموسيقى الأخير "تراثى التوسع إلى الداخل"، وألبومها الجديد "أنالوج"، ومن أشهر أغانيها "أنا بكرة معطل" و"ماشى بسرعة ألف" و"مرسال"، كما احتفلت مؤخرًا بإطلاق أول كليباتها "نازل ع الجيم".

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