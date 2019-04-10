شكرا لقرائتكم خبر عن "أشرب شاى" لـ حماده هلال تقترب من 16 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "أشرب شاى" التى طرحها النجم حمادة هلال منذ شهرين من تحقيق حوالى16 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، ويتعاون من خلالها مع أوكا وأورتيجا للمرة الأولى .

حمادة يقدم فى هذه الأغنية نوعًا مختلفًا من المزيكا والكلمات من خلال قصتها التى تحكى حياة مواطن مصرى من بداية اليوم وذهابه للعمل حتى عودته إلى المنزل وأهمية كوب الشاى فى حياة المصريين، واستعان المخرج أحمد أشرف بعدد من مواقع التصوير الخارجية مثل التصوير بمقهى وعدد من شوارع مصر.

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من ناحية أخرى يصور حاليًا حمادة هلال مسلسل "ابن أصول" المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدرويتمتع بخفة الظل، ومع تطور الأحداث تدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

مسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك به العديد من النجوم بجانب حمادة هلال، مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.