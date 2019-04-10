فى ذكرى ميلاده الـ87.. ماذا قال عمر الشريف عن فلوسه من السينما.. حلال ولا حرام؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 10 أبريل، 87 عاما على ميلاد الفنان العالمى الراحل عمر الشريف، الذى قدم العديد من الأدوار الفنية سواء فى السينما المصرية أو العالمية، ومازالت أعماله عالقة فى أذهان المشاهدين. وكشف عمر الشريف، خلال لقاء تليفزيونى نادر لبرنامج "تجربتى" الذى كان يقدمه الإعلامى الراحل طارق حبيب: "أنا مبحبش الفلوس، أقولك الحقيقة، معنديش علاقة بالفلوس، أنا تساءلت ليه، أول حاجة وأنا صغير أمى كانت بتدينى فلوس متعبتش فيها، تانى حاجة أنا بيتهيألى بيدفعولى فلوس على الفاضى، طول عمرى مقتنع إنى ازاى بكسب كل الفلوس اللى أنا بكسبها علشان بحفظ كلمتين وأروح أقولهم قدام الكاميرا، مش مقتنع إنها فلوس حلال". Advertisements

عمر الشريف وأوضح الشريف "بيتهيألى إنها فلوس حرام، لما بشوف الناس اللى حواليهم وفيه اللى تعبان واللى عبقرى واللى ميت من الجوع، يعنى عشان بعمل بلياتشو أدام الكاميرا بالمبالغ الفظيعة دى بالنسبة لباقى الناس، أنا محبش أخلى فلوس فى إيدى، معتقد أن الفلوس دى مش رزقى أنا، لكن رزق الناس اللى حواليا واللى بيستنفعوا من الفلوس بتاعتى، أنا بحب أوزع فلوسى على الناس دى، ربنا بيبعتلى رزقهم من خلالى". وأشار الشريف خلال الحوار، أنه كنت دائما الأول على الفصل فى المدرسة من غير ما أذاكر، كنت بعتمد على ذاكرتى، المدرس يشرح الدرس "يلزق" فى مخى على طول، وفى الامتحانات كنت بفتكر المدرس قال إيه.

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