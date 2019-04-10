شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنشر صورة من كواليس تصوير الفيديو كليب الجديد "كرهنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إليسا لجمهورها عن صورة من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها "كرهنى". ونشرت "إليسا" الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة "صورة من التصوير ويتم مونتاج فيديو كليب، وطرحه خلال الأيام المقبلة". وفاجأت الفنانة إليسا جمهورها الجمعة الماضى بطرح البرومو الدعائى لفيديو كليب أغنيتها "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبوم "إلى كل اللى بحبونى". وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".



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