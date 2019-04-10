شكرا لقرائتكم خبر عن غدا موسيقي الفك المفترس وسوبر مان وفورست جامب في حفل بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف حفل بعنوان هوليوود فى القاهرة وذلك فى الثامنة مساء غدا الخميس على المسرح الكبير من اخراج حازم طايل .. يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية الأمريكية وحاز الكثير منها على جوائز الاوسكار لأحسن موسيقى منها القرن 20 لـ الفريد نيومان ، سوبر مان – انديانا جونز – حرب النجوم – هارى بوتر – الفك المفترس - اى تى لـ جون ويليامز ، سبايدر مان لـ دانى الفمان ، فورست جامب لـ الان سيلفيستر، المصارع لـ هانز زيمر، قراصنة الكاريبى لـ كلاوس باديلت، مهمة مستحيلة لـ لالو شيفرين والنمر الوردى لـ هنرى مانشينى.

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اوركسترا صوت مصر تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقى أحمد عاطف بهدف إلقاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهورالمصرى وتجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية، أما أحمد عاطف بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر بالمعهد العالى للموسيقى العربية وتخرج عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الدكتوراة فى الفنون عام 2011، شارك مع اوركسترا اخناتون لموسيقى الحجرة واوركسترا القاهرة الاحتفالى بمهرجان القلعة منذ عام 1995 كما شارك اوركسترا اوبرا القاهرة فى عدة حفلات.