شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..رسالة بخط اليد وباقة زهور من تايلور سويفت لمعجبة..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت المغنية الشابة تايلور سويفت، فى فرحة غامرة لأحدى معجبيها، بعدما تواصلت تايلور معها بشكل خاص، مرسلة لها باقة من الزهور ورسالة مكتوبة بخط اليد، متمنية لها الشفاء العاجل، بسبب تعرضها لحادث سيارة خطير.



تايلور سويفت وشاركت المعجبة، وتدعى ليندسى سيزمور، فيديو لها على موقع تويتر، جالسة فى غرفة أحد المستشفيات، تبكى وتشعر بالصدمة، عندما تلقت هدية تايلور سويفت لها، معلنة لتايلور :"أنا أحبك إلى مالا نهاية، ليس لديك فكرة كم هذا يعنى لى".

ليندسى تقرأ الرسالة وسط دموع التأثر وأضافت ليندسى أنها تشعر بالسعادة البالغة، مما فعلته تايلور، بالرغم من أنها مصابة بإصابات شديدة، وتقول تايلور فى الخطاب الذى أرسلته لمعجبتها :" مرحباً يا صديقتى، شعرت بالأسف الشديد عندما علمت ما حدث لكى، وقلبى يتألم لمعرفة أن شخص رائع مثلك، خاض هذه التجربة السيئة، آمل أن تجعل هذه الزهور يومك ساطعاً، وأعلم أنك ستعملين على هزيمة ما حل بعنقك، وسرعان ما سنتألق جميعاً فى العروض مرة أخرى، وأود أن أرسل لعائلتك العناق، وأنا سعيدة للغاية لأنك بخير، مع حبى : تايلور سويفت". Advertisements

الخطاب الذى ارسلته تايلور إلى ليندسى



الخطاب الذى ارسلته تايلور إلى ليندسى وقالت ليندسى فى مقابلة مع موقع E! News، أنها لا تعرف كيف علمت تايلور بحادثها أو بوضعها دعامة لعنقها، ولم تكن تتوقع على الإطلاق أن ترسل لها الزهور، واصفة المطربة الشابة بالعرابة الخيالية، وأضافت أنها عندما تلقيت هذه الزهور والرسالة، خففت من آلام كسر ساقها ورقبتها وأصبعها و11 ضلع.

ليندسى مع الرسالة وباقة الزهور

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