بعد توقفه 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح "المسرح العائم" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المسرح العائم ( الكبير – الصغير ) بالمنيل بعد توقف دام ثلاثة سنوات، بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة التأهيل، في السابعة مساء الخميس 11 ابريل .

ويقام الافتتاح بحضور المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي وحشد كبير من الفنانين والنقاد .

وأكدت عبد الدايم على أهمية دور فن المسرح في بناء المجتمع وتهذيب الوجدان ومحاربة الأفكار الظلامية والتطرف.

وقالت إن العائم أحد قلاع الإبداع المصري يعود للحياة بالشباب باعتبارهم وقود المسرح المصري ومن يحمل مشاعل التنوير للجمهور بأفكارهم الخلاقة وإبداعاتهم في أبو الفنون، مشيرة إلى ريادة مصر للحركة المسرحية في الشرق الأوسط والأعمال الخالدة التي رسمت تاريخه .

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وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنه تم تحديث أجهزة الصوت والإضاءة بالمسرح العائم، ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية وأضاف أن حفل الافتتاح يشهد عدة مظاهر تبدأ في الساحة الخارجية بفقرة موسيقية لفريق براس ساوند باند الذى يضم مجموعة متميزة من طلاب أكاديمية الفنون.

وأضاف: هناك عرض حي للمتحف الكوميدي إلى جانب استعراض الألعاب النارية.

واستكمل: "داخل المسرح الكوميدي يُعرض فيلمًا تسجيليًا مدته 10 دقائق من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يتناول تاريخ المسرح العائم ولقطات من أهم العروض التي شهدها، ويعقبه كلمات افتتاحية ثم عرض مسرحية " ضحكة لمصر" تأليف ريهام عبد الحميد، أشعار طارق على ومن إخراج وليد الشهاوي.

وفى التاسعة مساء بالمسرح الصغير ( مسرح الشباب ) تفتتح وزير الثقافة قاعة اسمعونا المخصصة لذوي القدرات الخاصة، ويستعرض المشروع الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، ثم يبدأ العرض المسرحي (ترنيمه الفلاح الفصيح ) إنتاج مسرح الشباب ، تأليف وأشعار محمد حمد ومن إخراج سعيد سلمان .