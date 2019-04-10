محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفلت الفنانة بسمة بذكرى ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف الموافق اليوم 10 أبريل، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت "بسمة" صورة لها مع الراحل عمر الشريف وكتبت:" عمر الشريف يا أراجوز المدارس ده نوارة المجالس، استمتعت بكل ثانية في المسافر معاك". اليوم الذكرى الـ 87 على ميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، الذي حمل لقب "لورانس العرب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة تحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف: "يا أراجوز المدارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.