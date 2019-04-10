إليسا تكشف عن صورة رومانسية من كليب " كرهني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة رومانسية من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها "كرهنى"، المقرر طرحه قريبًا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وكتبت على الصورة: "صورة من التصوير ويتم مونتاج الفيديو كليب، وطرحه خلال الأيام المقبلة". Advertisements وكانت اليسا قد كشفت الأسبوع الماضي عن البرومو الدعائى لفيديو كليب أغنيتها "كرهنى". أغنية "كرهني" من ضمن ألبوم "إلى كل اللى بحبونى". الذي طرحته الصيف الماضي وضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".

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