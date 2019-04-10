منة فضالي: "عندي عقدة من الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
قالت الفنانة منة فضالي، إنها أصبحت مصابة بعقدة من الرجالة، بسبب ما وصفته بـ"الصدمات الكثيرة التي واجهتها في حياتها".
وأوضحت فضالي: "بقى عندي عقدة من الرجالة، وأصبحت (بتدحلب) حتى أعلم حقيقة الرجل".
وأضافت فضالي خلال لقاء مع الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الرديو بيضحك" على الرديو 9090 :" أنا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، حتى الأدوار الوحشة التي قدمتها اتعلمت منها".
برنامج "الرديو بيضحك" يذاع الثلاثاء والخميس على الراديو 9090
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