مروة نصر تعلن إصابتها بأزمة صحية وتتهم الطبيب: " دخلنى غرفة عمليات من غير تحاليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

كشفت المطربة مروة نصر عن معاناتها بسبب أزمة صحية تعرضت لها بعد تناولها علاج خاطئ، واتهمت الطبيب المعالج بالإهمال، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت "هو لما دكتور كبير ومشهور وليه اسمه وبياخد فلوس كتير ويتسببلى في قرحة في المعدة ومشاكل كبيرة في المرئ وجابلى هو مستشفى ودكتور هو اللى اختاره بالاسم وهو بيعمل المنظار علشان مشغول ومسافر. يلاقى أن الدكتور الكبير هو اللي عملي مشاكل الأمعاء والمرئ والقرحة في العملية الأولى".

وأضافت:" الدكتور الكبير كان مسافر عنده سبوبة، وقالي الدكتور التاني كتب كدة علشان بيكرهه وبيطيق العمى وميطقهوش، مع العلم إن مساعد الدكتور الكبير كان موجود.. طيب حضرتك اختارته ليه ولو بيكرهك هيشيل مسؤولية تقرير رسمي ليه".

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وتابعت: "الكارثة بقى إنى دخلت في متاهة علاج ملهاش أخر، وتعب وألم طول الوقت زى أي إنسان أكل بره البيت لأن بعدها بتحصل مأساة".

أشارت: "المفروض إنى أعمل إيه مع الدكتور الكبير؟ بعد ما اختفى من حياتى المرضية دوره خلص.. نسيت أقول إن الدكتور الكبير دخلنى غرفة عمليات مرتين من غير تحاليل"

يذكر أن آخر أعمال المطربة مروة نصر أغنيتها "حب قديم" ضمن ألبومها الجديد بعنوان "حلوة السهرة" وذلك بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع نادر حمدي.