أنجي المقدم تهنئ صبا مبارك في عيد ميلادها:"ربنا يحلي أيامك ويريح بالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة أنجي المقدم علي تهنئة صديقتها صبا مبارك بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشرت "أنجي"، صورة لها مع صبا مبارك وكتبت: "كل سنة وأنتى طيبة يا صبصوبة .. ربنا يحلي ايامك ويريح بالك ويحققلك كل احلامك ويفرحك بعمار وتشوفيه أحسن واحد في العالم بحبك ،وحشتينى".

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يُذكر أن الفنان أنجي المقدم تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل "ولد الغلابة".

ويشاركها البطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد.