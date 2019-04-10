إنجي علي تستضيف درة في أسرار النجوم

تحل الفنانة التونسية درة ضيفة على برناج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وذلك يوم الخميس 11 أبريل على محطة وشاشة نجوم FM

100.6 .

و من المقرر أن تتحدث درة عن مشوارها الفني منذ بدايته حتى الآن وعن المشاريع الفنية القادمة،

بجانب الحديث عن آخر أعمالها الفنية.

يذكر أن "درة" تشارك بالمسلسل التونسي المايسترو في رمضان المقبل، وتجسد فيه دور "رقية" وهي شخصية مؤثرة ذات بعد إنساني، وتعمل أخصائية نفسية، وتعيش مشاعر مختلفة وصراعات.