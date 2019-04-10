ميرنا وليد - بيروت - رداً على الانتقادات التي وجّهت للممثل السوري عابد فهد بعد إهدائه جائزته التي تسلمها من "الموريكس دور" للجيش السوري، حيث كان هناك من بارك له بالجائزة وهنأه وعبر عن فخره به، ومن إنتقده وشن هجوماً عليه، تواصل موقع "الفن" مع فهد الذي قال لنا إنه لن يرد حالياً على أي تصريح صحفي، وسيوضح الأمر من خلال بيان صحفي سيصدره قريبا.
الجدير ذكره أن الممثل عابد فهد نال جائزة الموريكس دور كأفضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية- العربية المشتركة، عن دوره في مسلسل "طريق" الذي شاركته البطولة فيه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وقد حقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد تعرضه للإنتقادات بسبب إهدائه "الموركس دور" للجيش السوري..هكذا علّق عابد فهدمنير بو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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