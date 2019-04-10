بالفيديو.. صدمه بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وهرب والنتيجة صادمة !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:19 مساءً - لحظة مرعبة لحالة صدم وهرب، قذف خلالها أحد عمال الطرق، في جنوب أفريقيا، في الجو قبل أن يسقط على الأرض مصابا بجروح خطيرة لحسن حظه.

وقع الحادث الخطير على أحد الطرق السريعة المزدحمة بالقرب من كيب تاون في جنوب أفريقيا، وسجلت كاميرا لسيارة مجاورة الحادث المريع، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وأظهرت اللقطات سيارة من طراز “تويوتا أفانزا” وهي تصدم العامل زوليل فينديلا، البالغ من العمر 32 عاما، ثم وهو يرتفع في الجو قبل أن يهوي على الأرض بالقرب من السيارة التي التقطت الحادث.

وقدر سائق السيارة التي سجلت الحادثة، ديلون ديميلون، سرعة سيارة تويوتا أفانزا بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، بينما تحدد السرعة القصوى على الشارع عند 80 كيلومترا في الساعة.

ولحسن حظ السائقين أيضا أن المجرفة التي كان يحملها زوليل لم ترتطم بأي سيارة بعدما ارتفعت معه في الجو وسقطت على الأرض.

وقالت إلري ديميلون، التي كانت تجلس إلى جانب زوجها في السيارة التي سجلت الحادثة “في البداية اعتقدت أنه ربما فقد ذراعا أو قدما جراء الحادث.. لكن عند مشاهدة لقطة الفيديو يتضح أن ما سقط هو المجرفة التي كانت بيده”.

وتظهر لقطات الفيديو عاملين في الشارع بوضوح قبل أن تصدم سيارة تويوتا أحدهما عندما حاول أن يتفاداها، ثم وهو يحلق رأسا على عقب ويسقط بين السيارة التي سجلت الحادث وتلك المتسببة به.

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وتبين اللقطات أيضا نجاة العامل الآخر الذي كان يحمل علما تحذيريا، كما تبين أن سيارة تويوتا لم تحاول أن تتفادى العامل أو تقلل السرعة.

ورغم بشاعة الحادثة، إلا إن السيارة المتسببة بالحادث مضت مسرعة ولم تتوقف، بينما اتهم ديلون زوج إلري وسائق السيارة التي سجلت الحادثة، التي وقعت قبل أسبوعين، الشرطة بعدم التعامل بجدية مع الأمر.

وأوضح قائلا إنه عندما تحدث مع الملازم في مركز شرطة غرابو، قالت له الضابطة المسؤولة “لا يوجد أي قضية ضد أي سائق، ولا دليل على حدوث خطأ في القيادة”، مضيفا أنها وعدت بالاتصال به في اليوم التالي عندما تردها معلومات بشأن الفيديو الذي التقطته سيارته للحادثة.

وأكد أنه مازال ينتظر أن تتصل به الشرطة لأخذ إفادته.

المصدر: سكاي نيوز