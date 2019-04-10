كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طرح بوستر "الهيبة".. وفاء الكيلاني تُدعم تيم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" بوستر مسلسل "الهيبة" الذي يقوم ببطولته زوجهتا الفنان السوري تيم حسن، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلقت "الكيلاني" على الصورة قائلة: "بالتوفيق".