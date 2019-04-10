قرار جديد ضد أحمد عز في قضيته مع زينة وتوأمها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:03 مساءً - أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قراراً بزيادة النفقة الشهرية لتوأم ​الممثلة زينة​، وإلزام الممثل المصري ​أحمد عز​ بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه.

وقال عمر عبد الرحمن، محامي أحمد عز، إنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمدينة نصر، بزيادة نفقة زينة لتصبح 30 ألف جنيه شهرياً بدلاً من 20 ألفاً.

وأكد أنه سيتقدم بالإستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان عز تقدّم بدعوى قضائية طالباً فيها تخفيض النفقة الشهرية، بعدما تقدّمت زينة بدعوى قضائية من أجل زيادتها.