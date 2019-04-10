شاهدوا عمرو واكد يسخر: “يعني أسيب سكارليت جوهانسون وأشتغل سياسي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:03 مساءً - أكد الممثل المصري عمرو واكد انه ممثل وليس عضو في تنظيم سياسي ولا يسعى لأي سلطة، ولكنه مهتم بتحقيق مناح سياسي حر وشفاف وعادل.
وكتب واكد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:
“أنا فنان مهنتي التمثيل ولست عضو في تنظيم سياسي ولا أسعى لأي سلطة ولكني مهتم جدا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي. ده همي وعمري ما هسيب شغلي عشان أبقى سياسي ولا هروح أستقوى بحد عشان أبقى في منصب أو أفضل فيه.
يعني أسيب سكارليت وأشتغل سياسي؟”.
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