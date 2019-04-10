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شكوى ضد عمرو أديب بسبب سخريته من خسارة نادي الأهلي

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:03 مساءً - تم تقديم شكوى للمجلس الاعلى للاعلام في مصر من قبل المحامي أيمن محفوظ ضد ال​إعلام​ي ​عمرو أديب​ وذلك بعد سخرية الاخير من خسارة نادي الأهلي بخماسية مفاجئة في دوري أبطال أفريقيا.

واعتبر المحامي أن ما فعله عمرو أديب بأنه أقرب لمشاهد النكسة الكروية حيث كان قد أشار بيده برقم 5 وتلميحات أثارت استياء الجماهير.

كما اشارت الدعوى الى ان الأخطر هو ما حاول أديب إرسائه في سنة جديدة لم تشهدها مصر من قبل، هي أن عدم تشجيع فريق مصري في بطوله قارية أو عالمية لا علاقه له بالوطنية، وأن من العادي تشجيع الفرق المنافسة للفرق المصرية.

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