شاهدوا كيف خدعتا ميغان ماركل وكيت ميدلتون الجمهور أثناء حملهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:03 مساءً - لاحظ الكثير من الجمهور والمتابعين لدوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ ودوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ أنهما تتشاركان الحيلة نفسها لخداعهم أثناء الحمل، وذلك فيما خص الحفاظ على رشاقتهما وشكل أجسامهما.

ووفقًا لمصادر متعدّدة، فإنّ ميغان وكيت، كلاهما ترتديان الفساتين القصيرة، والتي تُظهر السّاقين خلال فترة الحمل، لتبدو أجسامهما نحيفة ومتناسقة.

وتقول مدوِّنة نمط الحياة، جوليا مولاني: “على الرّغم من أنّ بروز البطن أثناء الحمل أمر جميل، ويجب احتضانه دائمًا، إلا أنّ النساء يحرصن على استخدام حيل ليجعلن أنفسهن أكثر جاذبيّة”.

كما أنّ الكعب العالي، يعد عنصرًا أساسيًا في كلّ من خزائن ميدلتون، وماركل لأزياء الأمومة، لأنّها تجعل السّاقين أكثر طولا.

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