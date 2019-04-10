شاهدوا آدم يطرح أغنيته الجديدة “ملك الأحزان”

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 12:03 مساءً - طرح الفنان اللبناني آدم أغنيته الجديدة بعنوان “ملك الأحزان” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع طارق عبدالجابر وميكساج محمد جودة.
ومن ناحية اخرى، كان طرح آدم بصوته مؤخراً أغنية “أسف يا أمي” التي أهداها لصالح مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وكانت آخر أعمال الفنان آدم أغنية “تعا” التي أطلقها منذ حوالي الشهرين وحققت نجاحاً كبيراً بتجاوز عدد مشاهداتها عبر “يوتيوب” الـ7 ملايين، والأغنية من كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد .
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