مفاجأة جديدة من مايا دياب لجمهورها وموقع “بتجـرد” ينفرد بتفاصيلها!

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم انشغالها بتصوير حلقات برنامجها الخاص “هيك منغني” والذي تعرضه شاشة “ام تي في” اللبنانية، تواصل النجمة مايا دياب العمل على عدد من المشاريع الفنية.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تضع مايا دياب حاليًا لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا على أن يتم تصويرها أيضًا على طريقة الفيديو كليب.
وتتكتّم مايا بشكل كبير على تفاصيل الأغنية الجديدة، لكن مصادرنا أفادت بأنها ستشكّل بموضعها مفاجأة كبيرة للجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.
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