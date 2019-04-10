محبو كارول سماحة في مصر يقتحمون استوديو هذا البرنامج.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تطلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة على الجمهور مساء الخميس الموافق 11 نيسان/أبريل الجاري في حلقة استثنائية من برنامج “
وتواجد عدد من محبّي كارول سماحة بمصر، في استوديو الخاص بالبرنامج أثناء تصوير الحلقة المنتظرة، حيث انتشرت لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور العفوية مع نجمتهم من الكواليس.
نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عملًا مصورًا بعنوان “المُطلقة” في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.
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