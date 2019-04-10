حفل ميريام فارس في الكويت يتصدّر الترند!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة الكويت، وتحديدًا في قاعة “قصر حولي” مساء 26 نيسان/أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تقدّم ميريام فارس خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الخليجية التي يتضمنها أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وقد أعرب محبو “ملكة المسرح” عن حماسهم للقائها حيث تصدّر هاشتاغ “حفل ميريام في الكويت” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” الشهير في الكويت.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس تحصد حتى يومنا هذا نجاح عملها المصوّر الأخير لأغنية “قومي” والذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
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