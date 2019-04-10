طرح بوسترات مسرحية “الملك لير” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسرحية “الملك لير” البوسترات الخاصة بالأبطال المشاركين فيها.

ويعود الفنان المصري القدير يحيى الفخرانى لتقديم رواية “الملك لير” مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

مسرحية “الملك لير” بطولة كل من يحيى الفخراني ونخبة من كبار الفنانين وعدد من الوجوه الشابة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.