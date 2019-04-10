السجن عام للراقصة جوهرة .. والسبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قضت محكمة الجيزة بحبس الراقصة أندريفا أكترينا الشهيرة بـ "جوهرة" عام مع تحمل مصاريف المحاماة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ويذكر أنه تم القبض عليها العام الماضي من قبل شرطة السياحة والآثار على خلفية فيديو لها انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وبناءا عليه وجهت لها النيابة ثلاثة تهم، التحريض على الفسق والفجور، إثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، العمل بدون ترخيص، وكان قد تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وكان قد تم صدور الأمر بالقبض عليها، وكانت قد قدمت إستئنافا بشأن الحكم الذي صدر وقد تم رفضه، وهي الآن مطالب القبض عليها، لكنها مختفية من جميع الأماكن المذكور أنها تتردد عليها أو تعمل بها.