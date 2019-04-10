نتفليكس تسعى لشراء "المسرح المصري" في هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "المسرح المصري" دار عرض سينمائية تاريخية في هوليوود
تسعى شركة نتفليكس لشراء "المسرح المصري" دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليوود بهدف استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات، بحسب مصدر أوضح أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لبيع التذاكر للجمهور.
وذكر المصدر أن ملكية "المسرح المصري"، الذي افتتح عام 1922، تعود حاليا إلى منظمة لا تهدف للربح تعرف باسم "أمريكان سينماتك" وتقدم عروضا لأفلام كلاسيكية، ولكن المنظمة لم تعقب.
وتوجد خلافات بين نتفليكس وأصحاب دور العرض لأنها ترفض عرض الأفلام حصريا في السينما لمدة 90 يوما تقريبا لأنها تعرض الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في نفس اليوم أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.
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