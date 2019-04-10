- 1/2
- 2/2
Apr 10, 2019
رصدت عدسات الكاميرات النجمة كاتي هولمز وحبيبها جيمي فوكس و”كورين” أبنة الأخير وهم يتوجهون لتناول العشاء وحضور احد الافلام السينمائية ليلة الاثنين.
واللافت أنها المرة الأولى التي يرافق فيها كاتي وجيمي أحد افراد العائلة بشكل علني. وهذا ان دلّ على شيء يدل على عمق العلاقة العاطفية التي الثنائي.
وكانت كاتي تمسك بيد جيمي في لقطة عاطفية، حيث أتى هذا الظهور بعدما ترددت معلومات انهما انفصلا في شباط/فبراير الفائت، عقب حضور جيمي بمفرده حفل توزيع احدى الجوائز.
الا ان الكاميرات عادت ورصدتهما الشهر الفائت وهما يقومان بزيارة الى متحف Met Museum of Art في نيويورك
وكان مصدر مقرب من الثنائي قد أعلن انهما يخططان للزواج في باريس قريباً بعد قصة حب امتدت لـ 6 سنوات.
نذكر ان كاتي هولمز كانت قد دخلت في علاقة مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012 .
كاتي لديها طفلة تدعى سوري من توم كروز.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور مفاجئ في علاقة كاتي هولمز وحبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.