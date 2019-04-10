ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

مقالات مختارة: وجد موقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت أخيراً تجربة نسخة خاصة بحواسب “آيباد iPad” اللوحية من تطبيقها، وهي النسخة التي طال انتظارها نظراً لكون التطبيق حصرياً رسمياً للهواتف فقط.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” فقد قال الموقع، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس: “يسعدنا أن نكون أول من أعلن أن واتساب تعمل أخيرا على دعم حقيقي لـ” iPad” .

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وأشار WABetaInfo إلى أنه قد أعلن سابقا عن تطبيق شبه متوافق لحواسب iPad باستخدام نسخة الويب من واتساب WhatsApp Web، التي تتطلب اتصال هاتف “آيفون iPhone”بالإنترنت، ولكن يبدو الآن أن واتساب قررت إطلاق نسخة خاصة بالحواسيب اللوحية من تطبيقها.

وقال الموقع، الذي نشر لقطات شاشة لبعض أقسام التطبيق، إنه بعد تثبيت تطبيق iPad من واتساب ستظهر شاشة تسجيل الدخول المعتادة. وبعد تسجيل الحساب (باستخدام رقم هاتف مختلف)، سيكون بالإمكان استخدام التطبيق الذي يقدم ذات مزايا نسخة iPhone ولكن مع واجهة مستخدم محسنة للحواسيب اللوحية.

ويظهر من لقطات الشاشة أن تطبيق iPad من واتساب يدعم وضع العرض أفقيا ورأسيا، وذلك على غرار نسخة الويب من الخدمة. كما يدعم في معظم الأقسام تجزئة الشاشة إلى قسمين، وذلك الدردشات، والمكالمات، والإعدادات.

وأشار الموقع إلى أن الاختلاف الوحيد بين نسخة iPhone ونسخة iPad هي تبويب الكاميرا. وأضاف: “لا نعرف حتى الآن متى ستصدر واتساب التحديث المتوافق مع iPad للجميع”.