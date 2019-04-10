خاص – باسم مغنية غير في الشكل والمضمون .. إقرأوا هذا الخبر

يستكمل النجم باسم مغنية تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “أسود”، انتاج شركة “ايغل فيلمز” كتابة كلوديا مرشيليان واخراج سمير حبشي.

والمفاجأة ان باسم سيظهر في العمل بلوك جديد وغير متوقع وذلك بعدما عمد الى تطويل شعره، اضافة الى رسم الاوشام على يده.

وعلى ما يبدو ان شخصية “أسود” ستكون مختلفة بالشكل والمضمون حيث اشار “مغنية” في حديث مع “الخليج 365” ان الشخصية جديدة ويعتقد ان المشاهد سيحبها وان مسلسل “أسود” سيكون منافساً شرساً في شهر رمضان المبارك.

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وحول الوشم الذي رسمه على يده وما المغزى من ورائه؟ لفت ان شخصية أسود تتطلب منه ان يضع هذا الوشم ولكن عندما رآه أُعجب به فقام برسمه بشكل حقيقي كي يبقى على يده.

باسم تمنى ان يكون اللوك متجانساً مع الشخصية ان لناحية تطويل الشعر والوشم على يده.

ورداً على سؤال هل شعر بالتعب قبل ان يدخل في شخصية أسود؟ أكد ان لا شيء دون تعب او عذاب ولكنه تمنى ان يلقى العمل النجاح وهذا المهم.

نشير ان باسم مغنية كان قد حصد على جائزة أفضل ممثل لبناني دور أول، عن دوره في مسلسل “ثورة الفلاحين”، وجائزة أفضل مسلسل لعام 2019 “تانغو” في حفل توزيع جوائز الموركدس دور الذي اقيم مساء السبت الماضي في كازينو لبنان.

نذكر ان مسلسل “أسود” بطولة العديد من النجوم نذكر منهم: باسم مغنية، داليدا خليل، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم. الموسيقى التصويرية ستحمل توقيع الفنان باسم رزق زوج ورد الخال، حيث سيتم تسجيل الموسيقى الاوركسترالية في روسيا.