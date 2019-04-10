فجر السعيد لأصالة: ما في أتقل من دمك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمتْ الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة، من جديد، ردًا منها على التغريدة التي كتبتها الأخيرة، عبر حسابها الرسميّ، على تطبيق "تويتر"، والتي اتّهمتها بالعنصرية من خلاله.

وقالت فجر، عبر برنامجها التلفزيونيّ: "أنا مش من متابعي أصالة على السوشال ميديا.. بس في عيال حلال طرشولي تغريدة لأصالة قالولي إنها تقصدني بتقول فيها.. سين سؤال.. في أبشع من العنصرية.. والسؤال الثاني.. في أثقل دم من العنصريين؟".

وردّتْ فجر على أصالة، قائله: "مافي أتقل من دمك أنت.. العنصريين في أحد منهم خفيف الدم وفي ثقيل الدم.. لكن أنت ما في أتقل من دمك.. يعني أتقل منك ما شفت".

وتابعتْ: "حبيبتي أصالة فديتج.. اذا كنت تقصديني بهذه التغريدة.. أنا فعلاً عنصرية جدًا لوطني الخليج.. أنا ترى ما عندي 3 جنسيات معلقاهم في الدولاب.. أنا ما عندي إلا وطن واحد هو الكويت والخليج".

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واختتمتْ: "أصالة وين تمثيلك للبحرين في كل مكان.. أصالة أنتي لا غنيتي في الأعياد الوطنية البحرينية ولا عمرك افتخرتي بالجنسية البحرينية، متمسكة بيها ليه.. إذا علاقة مصلحة مش ولاء.. عرفتي شلون الواحد يكون عنصري لوطنه ويغار عليه ويخاف عليه".

وسبق أنْ هاجمتْ الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية أصالة، عقب تصريحات الأخيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميّ المصريّ، عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية".

وكانت الإعلامية فجر، قد انتقدتْ أصالة بشدّة في وقت سابق، عقب تصريحات الأخيرة، برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، معلّقة: "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية، وبالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله". وتساءلتْ فجر، عن الكيفية التي حملتْ بها أصالة 3 جنسيات، وهي: البحرينية، والفلسطينية، والسورية، رغم أنّ القانون يمنع ذلك.