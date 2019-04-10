بسمة وهبة في موسم جديد من "شيخ الحارة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الإعلامية بسمة وهبة تصوير الموسم الجديد من برنامجها "شيخ الحارة" المقرر عرضه على شاشة قناة القاهرة والناس خلال شهر رمضان.

وهو ينتمي لنوعية برامج الحوار الجريئة، وتعرضه القناة في وقت الافطار لتستضيف فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والسياسة عبر 30 حلقة تطرح فيها تساؤلات مختلفة لتحصل على إجابات حول أسرار ونقاط غموض في حياة النجوم.

والجدير ذكره أنها تواصل من خلال البرنامج الحضور الرمضاني بعدما غابت عن الشاشة خلال الفترة الماضية بسبب أزمتها الصحية التي استدعت سفرها للولايات المتحدة الأميركية حيث تتلقى العلاج.

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