أنغام تحتفل بإطلاق ألبومها برفقة زوجها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفلت الفنانة أنغام مساء أمس بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة خاصة جداً"، الذي اطلقته مع شركة روتانا خلال شهر فبراير الماضي. وذلك في لقاء أُقيمَ في القاهرة بحضور المدير التنفيذي للشركة سالم الهندي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، خالد سليم، محمد الشرنوبي،إلهام شاهين، ريم البارودي وعدد من الوجوه المعروفة.

بدأ الحفل بوجود رسومات لأنغام من الفنان الشاب البير الذي استقبل الحضور قبل ان يتوجهوا على السجادة الحمراء. فيما وصلت أنغام برفقة زوجها الذي لازمها طوال الوقت. علماً أن الاحتفال يدأ بتقرير عن أنغام ومسيرتها الفنية بصوت الاعلامي طوني سمعان، فيما التف النجوم حول قالب الحلوى بختام الاحتفالية. Advertisements وعبّرت أنغام عن سعادتها بردود الفعل على إطلاق الألبوم وبنجاح الاحتفالية بسبب وجود اشخاص يحبونها. وشكرت القيمين على شركة روتانا "المتفردة على الساحة الفنية بدعمها لفنانيها بشكل محترم"، وزوجها الموزع أحمد ابراهيم الذي "تحمّل الكثير بسببها"_على حد تعبيرها. حيث تطرقت خلال تصريحاتها لعدد من المحطات التليفزيونية قُبيل انطلاق الحفل، مشيرةً لدعمه الكبير وتجاهله لما أُثيرَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجهما.

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