الموسيقار يحيى خليل يحيي حفلين متتاليين في الأوبرا

يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين متتاليين في الأوبرا يختتم بهما موسمه الفني، وذلك في الثامنة من مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين، على المسرح الصغير.

ويشارك خلال الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتي ويتضمن برنامجهما مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التي تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها "بحلم في عالم غريب ، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة"، وذلك إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.

ويذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز بمصر والشرق الاوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل في مائتي بلد حول العالم.

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