القاهرة - سارة عبد الستار
كشّف الفنان المصري هشام سليم، عن طبيعة دوره في الجزء الثالث من مسلسل " كلبش"، مؤكدًا أنه سيكون الحصان الرابح في رمضان المقبل، نظرًا لأن العمل مقدم بشكل مختلف على حد وصفه.
وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إن دوره ينتمي إلى الشر، حيث يقوم بدور "أكرم صفوان"، والذي يدخل في صراع مع أمير كرارة طوال الحلقات، وهو شخص عديم الضمير تمامًا، مضيفًا، "انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في العمل".
يُذكر أنّ مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.
ويعمل المخرج بيتر ميمي على تكثيف التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى في وقت كاف، بعدما أنهى تصوير عدة مشاهد في لبنان، بصحبة مُمثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- هشام سليم شرير فى "كلبش 3" مع أمير كرارة
- هشام سليم يؤكّد أنه يواصل تصوير مسلسل "كلبش3"
كانت هذه تفاصيل خبر سليم ينتهي من تصوير مشاهده في "كلبش3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.