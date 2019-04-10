سليم ينتهي من تصوير مشاهده في "كلبش3"

كشّف الفنان المصري هشام سليم، عن طبيعة دوره في الجزء الثالث من مسلسل " كلبش"، مؤكدًا أنه سيكون الحصان الرابح في رمضان المقبل، نظرًا لأن العمل مقدم بشكل مختلف على حد وصفه.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، إن دوره ينتمي إلى الشر، حيث يقوم بدور "أكرم صفوان"، والذي يدخل في صراع مع أمير كرارة طوال الحلقات، وهو شخص عديم الضمير تمامًا، مضيفًا، "انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في العمل".

يُذكر أنّ مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.

ويعمل المخرج بيتر ميمي على تكثيف التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى في وقت كاف، بعدما أنهى تصوير عدة مشاهد في لبنان، بصحبة مُمثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

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