نور الكاديكي تكشف عن دورها في "الزوجة الـ18"

كشفت الفنانة الليبية نور الكاديكي، عن قرب انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "الزوجة الـ18" للنجم حسن الرداد، ويتقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

وأوضحت الكاديكي إلى"لايف ستايل" أنها تجسد دور فتاة يتعرف عليها حسن الرداد وينشأ بينهما قصة حب تنتهي بالزواج بعد 48 ساعة فقط من تعارفهما، وبعد ذلك تأتي الأزمات والمفارقات الكوميدية نتيجة هذه الزيجة.

ويُذكر أن، مسلسل "الزوجة الـ 18" أشرف على كتابته أمين جمال وسيناريو وحوار محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد، وناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، آية سماحة ومروة الأزلي وعدد آخر من الفنانين.

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