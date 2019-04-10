رانيا محمود ياسين تُعرب عن حزنها لرحيل الفنان إسماعيل محمود

القاهرة - سارة عبد الستار
كشّف الفنانة رانيا محمود يس، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان إسماعيل محمود، حيث قالت، "كان الراحل قريب جدًا لوالدي، بداية من اشتراكه معنا في مسلسل (العصيان)، حيث كنت أقوم بدور زوجة ابنه".
وأضافت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، "كان دائمًا يجلس بجوار والدي ليتحدث معه، ويستفيد من خبرته، وكان والدي يحبه كثيرًا لأنه كان هادئ الطباع يحب كل من حوله".
يُذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل إسماعيل محمود، الثلاثاء، من مسجد سيدي القباري في الإسكندرية، وسيكون العزاء، الأربعاء، في نفس المكان، ومن أبرز أدواره هو عاصم الغرباوي في مسلسل "العصيان"، وشخصية زاهر سليمان غانم في "ليالي الحلمية"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".
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