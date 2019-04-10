"مش كنت تعلمنى العوم".. جون ليجند يتعلم السباحة من "بطل أوليمبى"..فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما اعترف المغنى الشهير جون ليجند، فى يناير الماضى، بأنه لا يستطيع السباحة بالرغم من بلوغه سن الأربعين، اتخذ ليجند خطوات جادة، من أجل تغيير هذا الواقع، فقرر أخذ دروس فى السباحة على يد بطل أوليمبى.



جون ليجند يتعلم السباحة من بطل اوليمبى

ونشر ليجند على حسابه على الانستجرام، أمس، فيديو، يتعلم فيه السباحة فى حمام السباحة بالفناء الخلفى لمنزله، يسبح إلى جانب ريان لوتشى، البطل الحائز على 12 ميدالية أولمبية، بينما وقفت ابنه ليجند الصغيرة "لونا" تنظر إليه.



جون ليجند يتعلم السباحة من بطل اوليمبى

وكان ليجند، قد اعترف لمتابعيه على تويتر، أواخر يناير الماضى، أنه لا يستطيع السباحة، ولم يأخذ دروس فى السباحة منذ أن كان يبلغ من العمر 5 أعوام"، وأضاف :"لقد تعلم والدى السباحة فى الستينات من عمره، لذلك أشعر أننى لم اتأخر فى اتخاذ هذه الخطوة"، وسأله احدهم عما إذا كان ليجند يتعلم السباحة مع أطفاله، لونا البالغة من العمر عامين، ومايلز التى تبلغ 10 أشهر، لكنه قال أنهم بدأوا بالفعل منذ فترة.

وحصل ليجند أيضاً على عرض تعليم من سباح أولمبى آخر، وهى كريستى كووال ،التى قالت أنها متاحة لمساعدته على السباحة.



جون ليجند يتعلم السباحة من بطل اوليمبى

Advertisements

وفى مقابلة مع مجلة People الشهر الماضى، أوضح ليجند أنه يريد أن يتعلم كيف يسبح من أجل أطفاله، وقال أن لونا هى التى أثارت حماسه للقيام بذلك، لأنهم بدأوا فى الطفلتين دروس سباحة.

وعن خوفه من السباحة، أضاف ليجند أنه لم يخش أبدًا من الذهاب إلى حمام السباحة، لكنه كان خائفًا من المسطحات المائية العميقة، وقال :"أنا سعيد لأننى قادر على العيش دون خوف أقل وأن أتمكن من السباحة مع أطفالى، إنه يفتح لى الكثير من الفرص".



جون ليجند يتعلم السباحة من بطل اوليمبى