شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تحتفل بعيد ميلادها مبكرا: شكرا على المفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة دينا بعيد ميلادها مبكرا وسط أصدقائها، حيث إنها من مواليد 12 أبريل 1964، موجهة الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها.

ونشرت دينا صور من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة "الاحتفال بعيد ميلادى مبكرا شكرا على المفاجأة".

وتغيب دينا هذا العام عن دراما رمضان، وكان آخر أعمالها مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان وتم عرضه رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامى.







