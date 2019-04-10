"نتفليكس" تعتزم شراء "المسرح المصرى" أشهر دور العرض السينمائى فى هوليوود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن شركة نتفليكس لبث المحتوى الترفيهى على الإنترنت، تجرى محادثات لشراء "المسرح المصرى" دار العرض السينمائى التاريخية فى قلب هوليوود.
وأضاف المصدر، أن الشركة ستستخدم المكان فى استضافة العروض الأولى للأفلام وغيرها من الفعاليات، ولا توجد خطط فى الوقت الحالى لبيع التذاكر للجمهور.
ونتفليكس على خلاف مع الكثير من أصحاب دور العرض لأنها ترفض دأب صناع السينما على عرض الأفلام حصريا فى السينما لمدة 90 يوما تقريبا، وتعرض نتفليكس الأفلام فى دور العرض وعلى الإنترنت فى نفس اليوم أو بعد أسابيع قليلة من عرضها على شاشة السينما.
وافتتح "المسرح المصري" عام 1922 بالعرض الأول لفيلم "روبن هود" من بطولة دوجلاس فيربانكس، وأشار المصدر إلى أن ملكية "المسرح المصري" تعود حاليا إلى منظمة لا تهدف للربح تعرف باسم (أميريكان سينماتك) وتقدم عروضا لأفلام كلاسيكية.
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