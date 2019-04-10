شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتصالح أنغام وأصالة بعد حفليهما بالسعودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداقة كلمة صغيرة فى عدد حروفها ولكنها كبيرة فى مضمونها، فهى الحب والوفاء والثقة، وتعد من أبرز القيم الإنسانية التى يعيشها الإنسان، والصداقة تبدأ عندما تشعر أنك صادق مع الآخر دون أقنعة، ولن يكون هذا الحال بعيدا عن الوسط الفنى، فأبرز ما رأيناه خلال الفترات السابقة هى العلاقة القوية التى تجمع النجمتين أنغام وأصالة، فكلتاهما جمعتهما لحظات جميلة وسهرات طويلة، ولكن عين الحسود أصابتهما، وكان ذلك بعد ارتباط وزواج المطربة أنغام بالموزع أحمد إبراهيم والمتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، ليحدث بينهما خلافا أنهى الصداقة ولكن يتوقع الجميع أن تعود هذه الصداقة مرة أخرى لعدة أسباب.



أصالة وأنغام

ويرجح توقع إنهاء الخلاف بينهما لعاملين أساسيين، الأول أن الصدفة ستجمعهما سويا على مسرح واحد لإحيائهما حفلتين ضمن الحفلات الغنائية التى تقيمها هيئة الترفيه بالسعودية يومى 12 و13 أبريل على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز، الأمر الذى ربما يتم الصلح بينهما من خلال تصادف تواجدهما بمكان واحد.

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أنغام وأصالة

العامل الثانى وهو احتمالية تدخل بعض النجوم المشاركين فى حفلات "جلسات السعودية الرياض" للتهدئة والوساطة بينهما لحل الأزمة، وعلى رأسهم الفنان محمد عبده، لما يتمتع به من حب النجمتين له وحالة الاحترام والتقدير بينهم، بالإضافة إلى عبادى الجوهر، أصيل أبو بكر، مطرف المطرف.



اصالة وانغام

وترجع الأزمة لمن لا يعرف عنها كل التفاصيل إلى زواج المطربة أنغام للموزع أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وانحازت أصالة لياسمين بسبب القرابة التى تجمع بينهما، الأمر الذى أدى إلى إلغاء متابعتهما لبعضهما وعدم تهنئة أصالة لأنغام بعد طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، على غير المعتاد منها.



أنغام وأصالة

يذكر أن المطربة أصالة نصرى تحيى حفلها بالسعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 12 أبريل بالاشتراك مع المطرب السعودى عبادى الجوهر، أما أنغام فستحيى حفلها يوم السبت الموافق 13 أبريل بالاشتراك مع أصيل أبو بكر، ومطرف المطرف.